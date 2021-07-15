Прием заявлений на единовременные выплаты школьникам начался в Нижнем Тагиле

Прием заявлений на единовременные выплаты школьникам начался в Нижнем Тагиле
Прием заявлений на единовременные выплаты школьникам начался в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:22ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
С 15 июля начался прием заявлений на единовременные выплаты школьникам в размере 10 тысяч рублей в Нижнем Тагиле.

Единовременные выплаты для семей с детьми в возрасте от 6 до 18 лет помогут родителям собрать в школу не только первоклассников, а всех детей школьного возраста.

Заявление на единовременную выплату многим гражданам на сайте «Госуслуги» было сформировано заранее. 15 июля документы будут переданы в Пенсионный фонд России.

Также заявления, которые принимаются до 1 ноября, тагильчане могут подать непосредственно в отделениях ПФР.

Выплата начнет поступать с 16 августа

Напомним, в начале июля указ о единовременной выплате семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей подписал президент России Владимир Путин.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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