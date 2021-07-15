Прием заявлений на единовременные выплаты школьникам начался в Нижнем Тагиле

Единовременные выплаты для семей с детьми в возрасте от 6 до 18 лет помогут родителям собрать в школу не только первоклассников, а всех детей школьного возраста.
Заявление на единовременную выплату многим гражданам на сайте «Госуслуги» было сформировано заранее. 15 июля документы будут переданы в Пенсионный фонд России.
Также заявления, которые принимаются до 1 ноября, тагильчане могут подать непосредственно в отделениях ПФР.
Выплата начнет поступать с 16 августа
Напомним, в начале июля указ о единовременной выплате семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей подписал президент России Владимир Путин.