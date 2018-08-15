26 мэров Свердловской области отработали навыки проектного управления

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В Екатеринбурге 26 мэров Свердловской области 14 августа приняли участие в тренинге по отработке практических навыков проектного управления.
Источник: ТАСС
Приемы, которые были отработаны на тренинге, помогут главам муниципалитетов в реализации майского указа Владимира Путина, предполагающий именно проектный подход на всех уровнях власти.
Участники мероприятия были разделены на пять команд. Каждая команда после обсуждения защищала проекты, которые связаны с реальной жизнью.
Как рассказал начальник отдела разработки образовательных программ РАНХиГС Андрей Кувшинов, который проводил тренинг, в результате реализации проектов должно происходить улучшение качества жизни населения.
Это обучение ценно для муниципалитетов, так как на их территориях будут достигаться результаты, на которые нацелены национальные, федеральные и региональные проекты,рассказал Андрей Кувшинов.
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