26 мэров Свердловской области отработали навыки проектного управления

Приемы, которые были отработаны на тренинге, помогут главам муниципалитетов в реализации майского указа Владимира Путина, предполагающий именно проектный подход на всех уровнях власти.

Участники мероприятия были разделены на пять команд. Каждая команда после обсуждения защищала проекты, которые связаны с реальной жизнью.

Как рассказал начальник отдела разработки образовательных программ РАНХиГС Андрей Кувшинов, который проводил тренинг, в результате реализации проектов должно происходить улучшение качества жизни населения.