Иван Миронов призвал жителей не голосовать на выборах в Хакасии

Как сообщает издание АИС, политик думает, что без его участия процедура избрания губернатора превратится в серое и унылое представление с печальным финалом. Миронов заявил, что на предстоящих выборах нет должной конкуренции, а те кандидаты, которые смогли бы ее составить, не были допущены к процедуре. На данный момент, по его заявлениям, жителям предлагают выбор из «нежных стерилизованных персонажей», которые необходимы лишь для общего количества.

В такой ситуации, как предполагает политик, единственный правильный вариант продемонстрировать Москве свое несогласие - не явиться на выборы. Так граждане дадут понять то, что не собираются плясать под чужую дудку, подчеркивает политик. Глава региона, который имеет 80% поддержки при явке в 10%, не способен ответить всем заявленным требованиям московских властей.

Кроме того Миронов полагает, что если бы его допустили до участия в выборах, то все обернулось совсем иначе. Сегодня обстановка в Хакасии напоминает драмкружок, а любая революционная мысль воспринимается в штыки. По его заявлениям, Хакасия продолжает стремительно падать на дно, а выборы лишь придадут ускорения этому процессу.