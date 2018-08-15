Иван Миронов призвал жителей не голосовать на выборах в Хакасии

Бывший кандидат на пост губернатора Хакасии Иван Миронов, который не собрал необходимого числа голосов, призвал жителей региона бойкотировать выборы.
Как сообщает издание АИС, политик думает, что без его участия процедура избрания губернатора превратится в серое и унылое представление с печальным финалом. Миронов заявил, что на предстоящих выборах нет должной конкуренции, а те кандидаты, которые смогли бы ее составить, не были допущены к процедуре. На данный момент, по его заявлениям, жителям предлагают выбор из «нежных стерилизованных персонажей», которые необходимы лишь для общего количества.
В такой ситуации, как предполагает политик, единственный правильный вариант продемонстрировать Москве свое несогласие - не явиться на выборы. Так граждане дадут понять то, что не собираются плясать под чужую дудку, подчеркивает политик. Глава региона, который имеет 80% поддержки при явке в 10%, не способен ответить всем заявленным требованиям московских властей.
Кроме того Миронов полагает, что если бы его допустили до участия в выборах, то все обернулось совсем иначе. Сегодня обстановка в Хакасии напоминает драмкружок, а любая революционная мысль воспринимается в штыки. По его заявлениям, Хакасия продолжает стремительно падать на дно, а выборы лишь придадут ускорения этому процессу.
Сам Миронов призывает к укрупнению субъектов РФ. Разделение Сибири по национальным признакам – это ущемление прав граждан, а также весомое препятствие для развития. Многие люди не в восторге от подобной идеи бойкота, но тем не менее Миронов продолжает отстаивать свою позицию и призывать к бойкотированию выборов.