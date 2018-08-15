Владимир Путин посетил молодежный форум «Машук» в Ставрополье

15 августа президент РФ Владимир Путин прибыл на молодежный форум «Машук», который проходит в Пятигорске с 10 по 24 августа.
Глава государства пообщается с участниками форума, посмотрит выставки, экспозиции и площадки.
Северо-Кавказкий молодежный форум «Машук» в Пятигорске на Комсомольской поляне проходит уже восьмой год подряд. За это время участие в форуме приняли около 20 тыс. человек. В этом году на него съехались почти 2 тыс. представителей из регионов Северо-Кавказского федерального округа, других субъектов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Форум проходит в две смены: «Добровольчество» – с 10 по 17 августа и «Гражданское общество» – с 17 по 24 августа.
В рамках смены «Добровольчество» представлен проект «Герои нашего времени», организованный «Молодой гвардией Единой России». Проект рассказывает о детях, которые проявили героизм в критических ситуациях. Нередко их действия спасали жизнь людям, пишет News Tracker.
В проекте «Герои нашего времени» представлена книга «Маленькие герои РФ». В ней собраны 36 историй детей, проявивших героизм. Они не испугались ни огня, ни воды, ни темноты, спасая своих друзей, братьев, сестер и просто случайных людей.
Также в проект вошел документальный фильм «Не время для героизма», который в мае 2018 года был представлен на 71 Международном Каннском кинофестивале.
Фильм рассказывает о молодых жителях России от 6 до 18 лет, которые несмотря на юный возраст проявили мужество и спасли человеческие жизни. Например, семилетний Артем Родин из Иркутска, который спас из охваченного огнем дома сестру и брата. Зрители также узнают о Евгении Морозове из Санкт-Петербурга, спасшего друга, который забрался на линию электропередач, о пятилетнем Даниила Щукова из города Новоаннинский, благодаря которому удалось спасти двух малолетних детей от пожара. В фильме покажут и другие истории маленьких героев.