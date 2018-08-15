Владимир Путин посетил молодежный форум «Машук» в Ставрополье

Глава государства пообщается с участниками форума, посмотрит выставки, экспозиции и площадки.

Северо-Кавказкий молодежный форум «Машук» в Пятигорске на Комсомольской поляне проходит уже восьмой год подряд. За это время участие в форуме приняли около 20 тыс. человек. В этом году на него съехались почти 2 тыс. представителей из регионов Северо-Кавказского федерального округа, других субъектов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Форум проходит в две смены: «Добровольчество» – с 10 по 17 августа и «Гражданское общество» – с 17 по 24 августа.

В рамках смены «Добровольчество» представлен проект «Герои нашего времени», организованный «Молодой гвардией Единой России». Проект рассказывает о детях, которые проявили героизм в критических ситуациях. Нередко их действия спасали жизнь людям, пишет News Tracker.

В проекте «Герои нашего времени» представлена книга «Маленькие герои РФ». В ней собраны 36 историй детей, проявивших героизм. Они не испугались ни огня, ни воды, ни темноты, спасая своих друзей, братьев, сестер и просто случайных людей.

Также в проект вошел документальный фильм «Не время для героизма», который в мае 2018 года был представлен на 71 Международном Каннском кинофестивале.