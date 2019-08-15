Двое полицейских погибли в ДТП под Каменском-Уральским
Накануне, 14 августа, в массовом ДТП в каменск-уральском селе Покровское погибли два полицейских, сообщает пресс-служба МВД России по Свердловской области. Ещё четыре человека, в том числе двое детей, пострадали.
Авария произошла в 22-05 на 82-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган возле дома по улице Ленина. По предварительным данным, 35-летний инспектор ГИБДД на личном мотоцикле Honda при обгоне другого попутного мотоцикла марки «Априлия Регасо» и неустановленной грузовой машины допустил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ.
От сильного удара первый мотоцикл отбросило на второй. Полицейский и его пассажирка, сотрудница дежурной части отдела полиции № 24, от полученных несовместимых с жизнью травм, скончались на месте. Другому мотоциклисту 1985 года рождения и водителю ГАЗ оказана помощь прибывшей бригадой медиков. Пассажиры грузовой машины, мальчик 2006 года рождения и девочка 2014 года рождения, доставлялись в больницу, госпитализация им не потребовалась. На место происшествия выезжал заместитель начальника областного УГИБДД полковник полиции Алексей Габдорахманов и руководство ОВД Каменска-Уральского. Погибшие полицейские находились вне службы, в гражданской одежде. У старшего лейтенанта полиции, управлявшего скоростным мотоциклом, взяты и направлены на исследование образцы крови на предмет наличия или отсутствия алкоголя,сообщил пресс-секретарь регионального управления МВД Валерий Горелых.
По его словам, по факту данного ЧП органы внутренних дел проводят детальную проверку, устанавливают более точные и подробные обстоятельства случившегося.