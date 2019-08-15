Глава Туринского городского округа покинет пост из-за проблем со здоровьем

Заседание депутатов Туринска должно состояться 30 августа. В этот же день, помимо рассмотрения заявления об отставке по собственному желанию, будет рассмотрен вопрос назначения исполняющим обязанности главы муниципалитета заместителя Белоусова по экономике Александра Пузырёва. Кандидатуру Пузырёва поддержал и нынешний глава ГО.

Это человек, который досконально знает ситуацию в городе, знает, что происходит в муниципалитете. Он участник традиционного ежегодного объезда территорий, в ходе которого мы встречаемся с людьми, узнаем обо всех их потребностях. Он принимал участие в вёрстке всех планов, разработке проектов — муниципальных, партийных, нашего участия в областных и федеральных программах,отметил Белоусов.

Причиной по которой произошла отставка Андрей Владимирович назвал длительный больничный, на котором он находится. Это обстоятельство, считает глава Туринска, может стать поводом для затягивания решений важных вопросов, например проектов по благоустройству.