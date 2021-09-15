Партии потратили 61,5 млн на агитацию за кандидатов в Госдуму от Свердловской области

Свыше 60% расходов на агитацию из избирательных фондов отделений партий на выборах в Госдуму от Свердловской области приходятся на долю «Единой России» — 38,3 млн рублей. Всего партии на изготовление и размещение агитационных материалов в поддержку кандидатов в Госдуму потратили уже почти 61,5 млн рублей.

Свердловское отделение партии «Единая Россия» на свое продвижение на выборах в Государственную думу восьмого созыва израсходовало более 38,3 млн рублей, при этом всего на специальном счете партии находится 55 миллионов рублей. Второе место по расходам занимает отделение партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду». Для продвижения на выборах партия потратила 18,2 млн рублей из 21,1 млн рублей в своем фонде. Еще 4,2 млн рублей из 5,3 млн на спецсчете в агитацию вложило реготделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Все свои деньги с избирательного счета (624 тысячи рублей) потратила КПРФ, еще меньше — 162 тысячи из 422 тысяч — «Партия роста». Данных о средствах на счете ЛДПР и ее расходах в документах избирательной комиссии Свердловской области нет. Напомним, кандидат в депутаты Госдумы от Нижнетагильского округа Константин Захаров стал одним из самых потратившихся претендентов в регионе, его расходы на избирательную компанию уже превысили 16 млн рублей. Больше средств израсходовал на свое продвижение только биатлонист Антон Шипулин, действующий депутат Госдумы — 22,3 млн рублей. Шипулин, Захаров, Таскаев: 95 млн потратили на агитацию уральские кандидаты в Госдуму

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