Партия пенсионеров: Требуется институт арендного жилья с госсубсидированием

По мнению Широкова, есть необходимость в создании субсидируемого государством арендного жилья. Оно не будет вынуждать семьи оставаться на одном месте и позволит выбирать работу с наиболее высокой оплатой труда. При этом молодежь до 27 лет и семьи с доходом меньше 15 000 рублей на человека следует исключить из налогообложения.