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Депутаты экстренно принимают закон об отставке мэров за национальные конфликты в городе: удастся ли «убрать» Ройзмана?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты экстренно принимают закон об отставке мэров за национальные конфликты в городе: удастся ли «убрать» Ройзмана?

15 октября 2013, 16:20Политика
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