Депутаты экстренно принимают закон об отставке мэров за национальные конфликты в городе: удастся ли «убрать» Ройзмана?

Политологи говорят, что ускорение процесса вызвано серьезной ситуацией в Москве в Бирюлево, сообщает «Новый регион». Тем не менее, на решение можно взглянуть и с другой стороны. До сих пор в Екатеринбурге мало кто, кроме избирателей, доволен, что новый мэр столицы Урала – Евгений Ройзман.

Напомним, 24 сентября 2013 года на первом заседании обновленной думы часть депутатов бойкотировали встречу. А еще четыре представителя партий «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за справедливость» подали судебный иск о признании незаконным решения городской думы, утвердившей нового мэра. Об этом сообщают РИА Новости.

Не исключен вариант, что и сейчас в политической элите рассматривается вариант, как «убрать» Евгения Ройзмана. В свете последних событий и нового закона это становится более чем реальным. Проведя мониторинг социальных сетей, уже встречается ряд комментариев и сообщений, намекающих, что в ближайшее время в Екатеринбурге могут произойти события, где усмотрят мотив расовой, национальной ненависти. А мэр, неспособный контролировать такие ситуации, вынужден будет покинуть пост.

Так что если горожане хотят, чтобы все осталось на своих местах, стоит либо отказаться от конфликтов, либо вовремя сообщать в правоохранительные органы по тел. 02 о предполагаемых местах происшествий (такие драки всегда по сговору, и есть возможность узнать, когда, где именно и сколько там будет людей). Кроме того, если вы знаете, что что-то подобное назревает в Нижнем Тагиле, можете сообщить в редакцию сайта на почту pressa@tagilcity.ru или по телефону 499-334. Информация будет передана по назначению.