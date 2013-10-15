Сергей Носов решил сэкономить в пользу бюджета Администрации
15 октября 2013, 11:00Политика
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Глава Администрации Нижнего Тагила, выйдя их отпуска, уже начал свою активную работу. Так, накануне состоялось совещание, на котором побывал и председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Стало известно, что Сергей Константинович решил поберечь бюджет особым способом. В Администрации города сотрудники уже пишут заявки на приобретение новых служебных автомобилей.
На что Сергей Носов сделал предложение, которое многих поразило. Он предложил сотрудникам оформить кредит каждый на себя, приобрести автомобиль и просто поставить его на обслуживание в Администрацию, заключив контракт-договор. Так, это будет автомобиль работника Администрации, но обслуживаться будет за счет местного бюджета - для служебных и личных целей.
Отметим, что подобные расходы личных средств сотрудников главного городского учреждения позволят в разы сэкономить бюджет Администрации.
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