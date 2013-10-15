Сергей Носов решил сэкономить в пользу бюджета Администрации

На что Сергей Носов сделал предложение, которое многих поразило. Он предложил сотрудникам оформить кредит каждый на себя, приобрести автомобиль и просто поставить его на обслуживание в Администрацию, заключив контракт-договор. Так, это будет автомобиль работника Администрации, но обслуживаться будет за счет местного бюджета - для служебных и личных целей.