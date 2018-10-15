28 из 28 депутатов гордумы Нижнего Тагила выбрали Владислава Пинаева главой города
Сегодня, 13:28Политика
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15 октября в городской думе Нижнего Тагила выбрали нового мэра города. Им стал Владислав Пинаев, который получил поддержку всех депутатов.
Сюжеты: Нижний Тагил
28 народных избранников из 28 проголосовали за кандидатуру Владислава Пинаева.
В свою очередь, вновь назначенный глава Нижнего Тагила обратился ко всем присутствующим со словами благодарности за оказанное доверие.
Наряду с Владиславом Пинаевым в выборах принимали участие общественник Илья Коровин, учитель Данил Кукутин, предприниматель Евгений Рохлин и юрист Александр Усольцев.
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