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28 из 28 депутатов гордумы Нижнего Тагила выбрали Владислава Пинаева главой города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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28 из 28 депутатов гордумы Нижнего Тагила выбрали Владислава Пинаева главой города

Сегодня, 13:28Политика
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