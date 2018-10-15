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Работа с областью, поддержка жителей: Глава Нижнего Тагила Пинаев о планах на посту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работа с областью, поддержка жителей: Глава Нижнего Тагила Пинаев о планах на посту

Сегодня, 14:26Политика
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Работа с областью, поддержка жителей: Глава Нижнего Тагила Пинаев о планах на посту
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