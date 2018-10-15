Работа с областью, поддержка жителей: Глава Нижнего Тагила Пинаев о планах на посту

Новый мэр Нижнего Тагила поблагодарил депутатов и членов конкурсной комиссии за оказанное доверие и поддержку представленной им программы развития города, а губернатора и правительство области за взаимодействие и внимание к городу.

Владислав Пинаев поделился планами на работу в новой должности.

Это будет текущая работа, которой я занимаюсь уже с момента временно исполняющего полномочия, ничего не поменялось, сегодня основные приоритеты – формирование бюджета, то, чем город будет жить на следующий период. Очень важно, что на сегодня с правительством области мы практическую фазу этой работы активизировали. Поэтому – чисто текущая работа, все моменты понятны, известны, поэтому с коллегами продолжим дальше, поделился Владислав Пинаев.

Избранный мэр города отметил поддержку тагильчан и понимание с правительством области.

Вступая в должность Главы города, берешь на себя очень серьезную ответственность, это то, за что придется отвечать. Все, что я озвучил в своей программе - необходимо реализовать. Причем, там есть ряд пограничных моментов, мы сегодня с правительством эту работу ведем. Самое главное – есть понимание с губернатором, с коллегами, есть понимание с жителями города. Независимо от того, что выборы сегодня проходили в другом формате, я часто встречался с коллективами, профсоюзами, коллективами градообразующих предприятий, просто с жителями города, с ТОСами, и везде чувствовалась поддержка, а это дорогого стоит. Ты понимаешь, что работа, которую ты делаешь, устраивает людей, значит, для них надо продолжать работать.

Владислав Пинаев поблагодарил жителей города и кандидатов, которые участвовали в конкурсе на выбор Главы города.

Я хочу сказать спасибо, прежде всего, всем, кто меня поддержал и поддерживает. Спасибо за поддержку, будем работать вместе и вместе реализовывать намеченные планы. А самый главный план – это 300 лет со дня основания Нижнего Тагила. Это крайне большой и сложный перелом, это четвертое столетие. И Думе, в том составе, в каком она сейчас есть, и команде, которая будет до конца сформирована в ближайшее время, предстоит реализовать все намеченные планы. Для города это будет веха, которая в ближайшее время появится наверно только в 350 лет. Должен сказать спасибо остальным кандидатам на пост Главы города. Потому что вся компания прошла без какой-либо «грязи», никто не использовал запрещенные моменты, мы каждый доказывали целесообразность поддержки своих направлений, тех вещей, за которые мы боролись и представляли их депутатам. Мы договорились с кандидатами в ближайшее время собраться, просто посидеть за чашкой чая, вместе обсудить какие-то моменты, которые надо реализовать и на какие нужно обратить внимание, поблагодарил избранный Глава города.