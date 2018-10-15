Вадим Дубичев назначен замруководителем аппарата губернатора Свердловской области
Сегодня, 14:44Политика
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15 октября Евгений Куйвашев подписал указ о назначении экс-замглавы администрации Свердловской области на должность первого замруководителя аппарата губернатора и правительства региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 октября подписал указ о назначении бывшего заместителя главы администрации Среднего Урала замруководителем аппарата губернатора и правительства региона.
Вадим Дубичев также будет исполнять роль куратора внутренней и информационной политики до назначения замгубернатора.
Известно также, что экс-заместитель губернатора Константин Устиловский возглавит экспертно-аналитический департамент, сообщает «Областная газета».
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