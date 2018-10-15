Вадим Дубичев назначен замруководителем аппарата губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 октября подписал указ о назначении бывшего заместителя главы администрации Среднего Урала замруководителем аппарата губернатора и правительства региона.

Вадим Дубичев также будет исполнять роль куратора внутренней и информационной политики до назначения замгубернатора.