Депутаты Государственной думы предложили отменить смертную казнь

Законопроект на рассмотрение намерена внести фракция «Справедливая Россия». В нем будет предложено отменить запрет для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних.

Лидер партии Сергей Миронов считает, что различий между террористами и детоубийцами особенных нет. Последние, разве что, никакие лозунги не выдвигают.

Пожизненное наказание — это не то наказание, которые должны понести эти нелюди, заявил он.