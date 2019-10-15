Депутаты Государственной думы предложили отменить смертную казнь
Сегодня, 21:57ПолитикаФото: pixabay.com
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Депутаты Государственной думы выступили с инициативой о частичной отмене моратория на смертную казнь, сообщает ТАСС.
Законопроект на рассмотрение намерена внести фракция «Справедливая Россия». В нем будет предложено отменить запрет для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних.
Лидер партии Сергей Миронов считает, что различий между террористами и детоубийцами особенных нет. Последние, разве что, никакие лозунги не выдвигают.
Пожизненное наказание — это не то наказание, которые должны понести эти нелюди, заявил он.
На данный момент в Кремле тему отмены моратория пока не обсуждали.
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