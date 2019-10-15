Если бы у главы Нижнего Тагила был telegram-канал

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С избрания Владислава Пинаева главой Нижнего Тагила прошёл год, о его деятельности пишет пресс-служба и СМИ, а часть публикуется через аккаунт в Instagram. Но Instagram показывает публичные стороны, а каким бы предстал тагильский мэр, если бы писал в закрытом telegram-канале — что называется, для своих?
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
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