Глава свердловского Минздрава рассказал о заплатах медиков и лечении онкологии

В ходе разговора были подняты вопросы по поводу скандала с тагильскими хирургами, а также поставки лекарств и лечения онкобольных.

Андрей Цветков отметил, что ситуация с хирургами на данный момент была разрешена. Все больницы работают в штатном режиме.

Рассказал министр и о зарплатах врачей. Он утверждает, что средний и младший персонал зарабатывают среднюю зарплату, примерно 36 тысяч рублей. У врачей оплата труда также достойная, но если они берут большую нагрузку, то и зарплата растет. На данный момент все выплачивается в срок и без задержек.

Высказался Андрей Цветков и по поводу проблем с бесплатными лекарствами.

Глобальной проблемы с обеспечением препаратами нет, за исключением тех ситуаций, когда нет на рынке препарата или он на регистрации — такое тоже бывает, — либо идет замена дозировок, говорит он.

С прошлого года система закупки препаратов изменилась. На сегодняшний день все лекарства поставляются вовремя, за исключением ситуаций, если препарат не прошел аукцион или его нет на рынке. Более того, есть проблема и с незарегистрированными препаратами, потому что без решения суда покупать их запрещается. Однако, эти вопросы решаются и все покупки совершаются в нужном объеме.

В конце года планируется сделать новый центр лучевой терапии на базе онкологического центра. Ожидается, что лечение рака станет еще эффективнее.

Каждый год во всем мире прирост онкобольных составляет примерно 10%. Если говорить про Свердловскую область, у нас заболевших меньше не будет. Есть критерий, который население не видит, а мы как специалисты видим, — это число людей, которые находятся под наблюдением онкологов (это примерно 126 тысяч), и количество умирающих от рака в год. У нас эти цифры почти совпадают — это говорит о том, что мы научились лечить,сказал Цветков.

Кроме того, чиновник отметил, что заболеваемость СПИДом среди молодых людей в последний год уменьшилась. Он надеется, что лет через 10-15 появятся препараты, которые смогут вылечить эту болезнь.

Проблем с кадровым дефицитом в области практически не наблюдается. По мнению Цветкова, в течение трех лет они будут решены. Более того, качество подготовки персонала значительно улучшилось, что позволяет быстрее восполнять кадровый дефицит.

Обсудил Цветков и проблему наказаний за врачебные ошибки. По его словам, на данный момент в Государственной Думе обсуждается вопрос о введении термина «врачебная ошибка», которая не наказывалась бы уголовно, а компенсировалась из страховых выплат.