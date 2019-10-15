Медведев проведет в Екатеринбурге совещание по реализации нацпроекта о дорогах
Сегодня, 20:29ПолитикаФото: premier.gov.ru
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На совещание с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Екатеринбург приедут два министра и семь губернаторов, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Екатеринбург
По данным издания, Медведев проведет совещание, посвященное реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Известно, что на совещание в столицу Урала приедут министр транспорта Евгений Дитрих и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, а также семь губернаторов.
Напомним, что Дмитрий Медведев примет участие в форуме «Дорога», который пройдет с 16 по 18 октября.
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