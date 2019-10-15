Медведев проведет в Екатеринбурге совещание по реализации нацпроекта о дорогах

По данным издания, Медведев проведет совещание, посвященное реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Известно, что на совещание в столицу Урала приедут министр транспорта Евгений Дитрих и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, а также семь губернаторов.