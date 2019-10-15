На благоустройство дворов на Выйской и Верхней Черепанова выделили 44 миллиона рублей

Реконструкцию проведут во дворах домов № 50, 52, 54, 56 на улице Верхняя Черепанова и домов № 37, 41, 45, 47 и 51 на улице Выйская. Генеральным планом предусмотрено устройство детских площадок, зон отдыха для взрослых, территорий для занятий спортом, расширение проездов, оборудование дополнительных парковочных мест, восстановление асфальта, замена бордюров, световое оснащение, озеленение двора и установка скамеек и урн для мусора. Дата окончания подачи заявок 25 октября. Согласно техническому заданию работы должны закончиться до 1 сентября 2020 года.