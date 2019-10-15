Тагильская мэрия выделила 19 миллионов рублей на ремонт площадки у ТЦ на улице Зари

По генеральному плану на территории дома № 21 на улице Зари будут проведены демонтажные работы, выкладка тротуарной плитки, покрытие проезда и парковки, озеленение территории, установка светильников, скамеек и урн. В целях обеспечения дорожной безопасности закупщик сделает дорожную разметку, знаки и монтаж пешеходного ограждения. Источник финансирования — местный бюджет. Приём заявок на реконструкцию закончится 24 октября.

Напомним, работы по благоустройству дворов в Нижнем Тагиле осуществляет подрядчик ООО ГК «Уралстройкомплекс» № 37 по улице Вязовская, и во дворах по улице Нижняя Черепанова, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. По заявлению в компании, работы будут завершены к 15 октября. 112 миллионов рублей на реализацию программы направлены из областного бюджета.