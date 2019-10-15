УВЗ отсудил у «Горэнерго» 949 миллионов рублей

УВЗ обратился в суд с заявлением о неуплате за услуги энергоснабжения с 1 октября 2018 года по 31 мая 2019 года. На момент вынесения решения средства от «Горэнерго» не поступили «Уралвагонзаводу». Суд постановил, что ответчик выплатит 949 миллионов рублей плюс 200 тысяч рублей в качестве возмещения расходов за госпошлину. Решение было принято накануне, 14 октября.