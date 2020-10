Отдала дочь в школу. На Урале завели уголовное дело на мать за покупку прописки

Суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, купившей прописку для поступления дочери в первый класс, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд Чкаловского района Екатеринбурга установил, что женщина приобрела поддельный документ о регистрации по месту жительства, с целью поступления в первый класс ее дочери. На основании подачи заведомо подложных документов МБОУ СОШ № 18 зачислила ребенка на обучение. При рассмотрении дела судьей было принято во внимание, что ранее мать не привлекалась у уголовной ответственности. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу. Напомним, в Екатеринбурге женщина расплатилась за услуги отеля на сумму в пол миллиона рублей поддельными платежными поручениями. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Екатеринбурженка «прогуляла» полмиллиона рублей и рассчиталась подложными документами

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter