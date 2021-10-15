Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский — антирекордсмен медиарейтинга глав российских регионов, подготовленного компанией «Медиалогия». В сентябре 2021 года он сместился вниз сразу на 13 позиций и сейчас занимает 75-е место из 85.

Как сообщают журналисты regnum.ru, Ивановская область значится в списке аутсайдеров по ряду важнейших показателей. Среди них — повышение зарплат. В среднем по стране зарплатное предложение выросло более чем на четыре тысячи, между тем в Ивановской области этот показатель упал на 99 рублей. Регион значится также в аутсайдерах в ЦФО по уровню безработицы: в Иванове он составляет 5,7 процента, тогда как среднее значение по округу — 4,1 процента. Инфляция при этом выше: по России — 5,5, а в Иванове — 6,53 процента. Ивановская область не попала в топ-30 субъектов РФ по состоянию инвестиционного климата. Регион находится в этом рейтинге на 34-м месте. Крупный инвестиционный проект, который активно поддерживал Воскресенский, привел к серьезному скандалу. В Гаврилово-Посадском районе появилась свиноферма, но, невзирая на действующие правила, построили ее недалеко от населенных пунктов. Рядом течет река Нерль, которая обеспечивает питьевой водой жителей Владимирской области. Эксперты предупредили: деятельность свинофермы грозит отравлением подземным водам, что может повлечь настоящую экологическую катастрофу. Люди из близлежащих деревень жалуются на отравленный воздух. Ассенизационные машины продолжают сливать отходы от свиноводства на поля, в ручьи и реки. В ходе проверки, инициированной Роспотребнадзором, выявлен целый ряд нарушений. В отношении ООО «Тарбаево», являющегося собственником свиноводческого комплекса, а также против генерального директора этой компании Игоря Денисова возбудили административные дела. В Ивановской области отмечены строжайшие эпидемиологические регламенты. Безработица там выросла за последний год в семь раз. Представители местного бизнеса элементарно боятся разориться на фоне политики Воскресенского. Предприниматели не раз пытались достучаться до властей, но не помогли ни открытые письма, ни протестные акции с требованием поддержать МСБ в такой сложный период. Губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского ранее подвергли резкой критике за то, что он сорвал сроки строительства антиковидного госпиталя. Медицинская организация должна была заработать в регионе еще в конце прошлого года. Жители региона утверждают, что региональное правительство пробовало изменить ситуацию, однако попытки заканчивались порой скандалами. В городе Кинешма по поручению Воскресенского установили дизайнерские скамейки. На три лавки и урны потратили 3,3 миллиона рублей, но через несколько месяцев все было покрыто трещинами. Впоследствии в этом населенном пункте провели реконструкцию сквера, предусматривавшую монтаж перил из нержавейки. Потратили около 40 миллионов, но перила очень быстро заржавели. На фонтан из бюджета региона выделили 50 миллионов, однако проработал он полторы недели. Место Воскресенского в рейтинге руководителей регионов говорит о том, что он провалился по трем важнейшим критериям: способность решать проблемы людей, близость к ним, статус эффективного управленца.

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