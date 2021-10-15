Юрист назвала категории россиян, с которых не взымают налог за квартиру

Юрист назвала категории россиян, с которых не взымают налог за квартиру

Юрист назвала категории россиян, с которых не взымают налог за квартиру

Сегодня, 00:18
Политика
Фото: pxhere.com
Действующее в России законодательство, которым регламентированы сделки по покупкам и продажам жилья, позволяет проводить их, не уплачивая подоходный налог. Однако, здесь есть некоторые важные моменты, среди которых — минимальный срок владения недвижимостью.

Юрист Оксана Комарова дала журналистам «Народных Новостей» интервью, в котором уточнила, что в разных случаях срок может составлять или три года, или пять лет.

Продажу любого жилья напрямую собственником, которому оно принадлежит не меньше трех лет, не облагают налогом в следующих случаях: дом или квартира — единственное жилое помещение продавца; собственник участвовал в приватизации реализуемого объекта недвижимости, и оформил документы не менее трех лет тому назад; жилье досталось нынешнему владельцу на основании договора дарения или наследования; объект недвижимости был куплен после 1 января 2016 г.

Жилье можно продать спустя три года с момента его приватизации, не уплачивая налог, подчеркнула юрист. Приватизация, как и получение недвижимости по наследству или в дар, наделяет владельца правом на ее продажу без уплаты подоходного налога через три года с даты оформления документов. Но объект обязательно должен быть единственным жилым помещением, находящимся в собственности гражданина РФ. В противном случае условия продажи могут меняться, резюмировала эксперт.

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