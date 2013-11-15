Якоб и Носов теперь вместе. С экранов ТВ градоначальники намекают «области» на бойкот бюджета

«Принятие бюджета вызывает большой интерес у горожан», — самая популярная фраза обоих спикеров повторялась в разных вариациях. Этим фактом градоначальники объясняли необходимость провести масштабные публичные слушания бюджета на 2014 год.

Мы подбираем помещение, которое способно вместить несколько тысяч человек, — добавил Сергей Носов. — Мы должны провести общественные слушания, и это меня беспокоит. Нам нужно будет представить объяснение людям: что делать, куда двигаться.

Напомним, в проекте бюджета Свердловской области урезаются дотации двум крупным муниципалитетам. По словам Носова, предварительно бюджет Нижнего Тагила сократится на 4 млрд рублей по сравнению с текущим. При этом, сказал Александр Якоб, отбирать друг у друга бюджеты или воевать с «областью» никто не намерен:

Никакой войны нет. Такая подача СМИ не соответствует действительности. Идет обоснование бюджета, это ежегодный процесс, и он всегда вызывает интерес у горожан

В качестве выхода из ситуации, когда две мэрии требуют у Минфина больше средств, Якоб предложил три шага: разрешить свердловским властям оставлять в городской казне не 15% от НДФЛ, а 30% (максимум, позволенный федеральным законодательством); установить стандартную строку на дорожный фонд для удобства планирования и отдать штрафы ГИБДД в городскую казну.

Для меня это само собой разумеющиеся вещи добавил Сергей Носов, который в новом году собирается обновлять въезды во дворы, не отказываясь от масштабного дорожного ремонта.

Будем надеяться на депутатов, Минфин, — мягко заявил напоследок Якоб. — Конструктивный диалог — вот, что ждет нас.

Надо работать, доказывать и аргументированно отстаивать свою позицию попрощался Носов.