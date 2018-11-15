Ольга Глацких лишена права пронести по Екатеринбургу огонь Универсиады

17 ноября Ольга Глацких вместе с другими факелоносцами должна была принять участие в эстафете огня Универсиады. На сегодняшний день имя чиновницы в списках участников мероприятия не значится.

Как пояснили в отделе информационного обеспечения Эстафеты огня, факелоносцев назначает администрация области, в которой проходит мероприятие, пишет E1.ru.