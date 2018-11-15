Ольга Глацких лишена права пронести по Екатеринбургу огонь Универсиады
Сегодня, 11:36ПолитикаФото: сайт Эстафеты огня
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Ольгу Глацких, ранее выступившую с заявлением «государство не просило вас рожать», исключили из списка факелоносцев Универсиады.
Сюжеты: Екатеринбург
17 ноября Ольга Глацких вместе с другими факелоносцами должна была принять участие в эстафете огня Универсиады. На сегодняшний день имя чиновницы в списках участников мероприятия не значится.
Как пояснили в отделе информационного обеспечения Эстафеты огня, факелоносцев назначает администрация области, в которой проходит мероприятие, пишет E1.ru.
Ранее из-за своего заявления о том, что «государство не просило вас рожать», получившего широкий общественный резонанс, Ольга Глацких была временно отстранена от должности главы Департамента молодежной политики и лишена поста в «Единой России».
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