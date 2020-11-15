Эксперт назвал Якушева одним из лучших губернаторов России

Эксперт назвал Якушева одним из лучших губернаторов России

Сегодня, 13:56ПолитикаPhoto: Википедия
По мнению главы компании «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Владимир Якушев является одним из лучших губернаторов Российской Федерации.

Он высоко оценил управленческие навыки и потенциал нового полпреда на посту главы Тюменской области и в должности руководителя Министерства строительства.

Эксперт отметил, что Якушев является высокоэффективным управленцем, обладающим авторитетом. Об этом говорит то, что выходцы из его команды возглавляют Тюменскую и Курганскую области.

На посту министра строительства он также был эффективен. Потому что, например, жилищное строительство — это одна из тех отраслей, которая в период пандемии не упала, а даже показала некоторый рост,рассказал TagilCity.ru Евгений Минченко.

Кроме того, главы компании «Минченко консалтинг» отметил, что у назначенного полпреда есть большие шансы стать самым эффективным полномочным представителем в УрФО.

Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин отправил в отставку уральского полпреда Николая Цуканова, вместо него на этот пост был назначен министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

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