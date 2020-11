Эксперт назвал Якушева одним из лучших губернаторов России

По мнению главы компании «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Владимир Якушев является одним из лучших губернаторов Российской Федерации.

Он высоко оценил управленческие навыки и потенциал нового полпреда на посту главы Тюменской области и в должности руководителя Министерства строительства. Эксперт отметил, что Якушев является высокоэффективным управленцем, обладающим авторитетом. Об этом говорит то, что выходцы из его команды возглавляют Тюменскую и Курганскую области. На посту министра строительства он также был эффективен. Потому что, например, жилищное строительство — это одна из тех отраслей, которая в период пандемии не упала, а даже показала некоторый рост,рассказал TagilCity.ru Евгений Минченко. Кроме того, главы компании «Минченко консалтинг» отметил, что у назначенного полпреда есть большие шансы стать самым эффективным полномочным представителем в УрФО. Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин отправил в отставку уральского полпреда Николая Цуканова, вместо него на этот пост был назначен министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Назначение Владимира Якушева: усиление «тюменской матрешки» или сигнал Куйвашеву?

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter