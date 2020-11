Эксперты: клан тюменца Собянина усилился после прихода Якушева на пост полпреда УрФО

Политические эксперты поделились с TagilCity.ru мнением о приходе Якушева на пост полпреда. Считается, что его назначение усилит влияние «Тюменской матрешки».

Глава компании «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал, что с приходом нового полпреда на Урале возрастет влияние команды мэра Москвы Сергея Собянина, так как еще до Якушева, по всему округу были назначены приближенные к нему люди, а теперь «Тюменская матрешка» лишь наберет политических очков. Назначение Владимира Якушева: усиление «тюменской матрешки» или сигнал Куйвашеву? По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, у Владимира Якушева есть союзники и внутри Свердловской области. После прихода с федеральной должности, зампред имеет поддержку в крупных политических кругах Москвы. Кроме того, он может опираться на губернатора свердловской области Евгения Куйвашева, говорит Журавлев. Директор Института региональных проблем добавил, что власть полномочного представителя президента РФ не имеет четких границ. Полпред может возложить на себя решение массы вопросов и иметь влияние, либо просто контролировать уже действующие процессы. Поэтому усиление «Тюменской матрешки» во многом зависит от того, какой из этих путей выберет Владимир Якушев. Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин назначил на должность своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ. «Уедет с легким сердцем»: эксперты прокомментировали отставку полпреда Цуканова

