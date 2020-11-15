Эксперты: клан тюменца Собянина усилился после прихода Якушева на пост полпреда УрФО

Глава компании «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал, что с приходом нового полпреда на Урале возрастет влияние команды мэра Москвы Сергея Собянина, так как еще до Якушева, по всему округу были назначены приближенные к нему люди, а теперь «Тюменская матрешка» лишь наберет политических очков.