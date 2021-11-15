Число погибших на концерте Трэвиса Скотта увеличилось до 10

По последней информации, число погибших на концерте рэпера Трэвиса Скотта в Техасе составило 10. Мальчик в возрасте 10 лет скончался в больнице, информирует телеканал CBS News со ссылкой на юристов.

«Семья Блаунтов сегодня оплакивает окончательную, непостижимую потерю их дорогого маленького сына… Мы намерены искать ответы и добиваться справедливости ради этой семьи», приводит издание 360tv.ru слова адвоката семьи Блаунтов. На прошедшей неделе представители семьи сообщили: школьника Эрза Блаунта ввели в медицинскую кому для того, чтобы его организму было проще бороться с тяжелыми травмами мозга, почек и печени. На открытии музыкального фестиваля Astroworld Festival, куда съехались порядка 50 тысяч человек, 5 ноября произошла давка. Ранее сообщалось о 9 погибших: молодых людях 14-27 лет. Еще несколько десятков человек пострадали. Некоторых из них, включая детей, доставили в больницы. Музыкальный фестиваль Astroworld Festival проходит каждый год Хьюстоне. Его организует Трэвис Скотт. В этом году мероприятие должно было длиться до 6 ноября включительно, но после трагедии все отменили. Рэп-музыкант сотрудничает с полицией. Сообщается, что на него и других организаторов фестиваля подали в суд.

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