Евгений Куйвашев назвал главные события 2015 года для Свердловской области
15 декабря 2015, 13:25ПолитикаMaurice
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами Законодательного собрания региона на последнем в этом году заседании парламента, перечислил главные, по его мнению, события уходящего года.
Сюжеты: Екатеринбург
В их числе:
- Проведение «Иннопрома» в партнерстве с КНР (это уже позволило увеличить торговлю с Китаем и расширить торговые связи, говорит Куйвашев);
- Открытие Ельцин Центра, на которое приехали президент, премьер-министр и другие «знаковые персоны»;
- Запуск реконструированной Нижнетуринской ГРЭС (состоится сегодня) и выход на проектную мощность энергоблока БН-800 на Белоярской АЭС. Это поможет решить проблему энергодефицита;
- До конца года запустят южную часть ЕКАД, это сразу должно улучшить транспортную ситуацию в этой части Екатеринбурга.
Куйвашев также отметил, что регион сохранил стабильность, несмотря на экономические трудности, увеличил объем отгружаемой продукции, завершил программу строительства и реконструкции детских садов. Среди неудовлетворительных показателей Куйвашев назвал среднюю зарплату по региону: она составила около 30 тыс. рублей («Это, конечно, мало», — сказал губернатор, особенно учитывая удешевление рубля). Губернатор предложил властям взять на себя дополнительные обязательства по увеличению средней заработной платы в регионе.
Мы сделали немало, предстоит сделать еще больше завершил свое выступление перед депутатами Куйвашев, выразив уверенность, что большинство народных избранников продолжат работу и после выборов 2016 года.
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