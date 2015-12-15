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Евгений Куйвашев назвал главные события 2015 года для Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев назвал главные события 2015 года для Свердловской области

15 декабря 2015, 13:25ПолитикаMaurice
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