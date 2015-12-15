Евгений Куйвашев назвал главные события 2015 года для Свердловской области

До конца года запустят южную часть ЕКАД, это сразу должно улучшить транспортную ситуацию в этой части Екатеринбурга.

Запуск реконструированной Нижнетуринской ГРЭС (состоится сегодня) и выход на проектную мощность энергоблока БН-800 на Белоярской АЭС. Это поможет решить проблему энергодефицита;

Проведение «Иннопрома» в партнерстве с КНР (это уже позволило увеличить торговлю с Китаем и расширить торговые связи, говорит Куйвашев);

Куйвашев также отметил, что регион сохранил стабильность, несмотря на экономические трудности, увеличил объем отгружаемой продукции, завершил программу строительства и реконструкции детских садов. Среди неудовлетворительных показателей Куйвашев назвал среднюю зарплату по региону: она составила около 30 тыс. рублей («Это, конечно, мало», — сказал губернатор, особенно учитывая удешевление рубля). Губернатор предложил властям взять на себя дополнительные обязательства по увеличению средней заработной платы в регионе.