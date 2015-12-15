Власти США получат право изучать аккаунты в соцсетях при выдаче виз

По его словам, к каждой заявке чиновники станут подходить выборочно, в индивидуальном порядке. При этом такую работу будет осуществлять не только Госдепартамент, но и Департамент внутренней безопасности.

Кирби отметил, что при этом многие люди маскируют свою идентификационную информацию в соцсетях, например, используя псевдонимы. Они могут так выставить настройки приватности, что сотрудник консульства не сможет ознакомиться с содержанием персональной страницы.

Вопрос о возможной дополнительной проверке активности претендентов на американскую визу в социальных сетях был задан в связи с расследованием массового расстрела в Калифорнии. Подозреваемые в этом преступлении — этнические пакистанцы Сайед Ризван Фарук и его супруга Ташфин Малик. Фарук родился в США в семье этнических пакистанцев, Малик, чьи родители также пакистанцы, выросла в Саудовской Аравии. В 2014 году она переехала в США по брачной визе.

Непосредственно перед расстрелом Малик написала в Facebook пост с восхвалением главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Кроме того, как пишет Los Angeles Times, Малик в 2012 и 2014 годах отправила через Facebook два личных сообщения, предназначавшихся небольшой группе ее пакистанских друзей, где выражала поддержку идеям джихада и заявляла, что намерена «однажды присоединиться к борьбе».

Стрельба в Сан-Бернардино произошла 2 декабря. Преступники ворвались в конференц-зал центра социального обеспечения и открыли огонь по людям, находившимся в помещении. Погибли 14 человек, еще 21 получил ранения. Фарук и Малик были ликвидированы в ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов. ФБР квалифицировало произошедшее как теракт.