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За год зарегистрировано 300 тысяч электронных краж с банковских карточек граждан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За год зарегистрировано 300 тысяч электронных краж с банковских карточек граждан

15 декабря 2015, 15:25ПолитикаMaurice
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