За год зарегистрировано 300 тысяч электронных краж с банковских карточек граждан

В договорно-правовом департаменте МВД России корреспонденту «Российской газеты» сообщили, что за год со счетов российских граждан незаконно списывались деньги около 300 тысяч раз. Общая сумма ущерба составила 3,5 миллиарда рублей. Из них с банковских карт было списано 1,58 миллиарда рублей, причем в 68 процентах случаев использовались реквизиты чужих карт. В 21 процентах случаев изготавливались поддельные карты. А 11 процентов списаний произведены по утраченным или похищенным картам. Напомним, что в обобщенном виде под скиммингом понимается мошенничество, когда с помощью спецоборудования для банкоматов копируется информация с магнитной полосы банковской карты и в дальнейшем выпускается ее «клон». А затем одним нажатием кнопки опустошается банковский счет владельца взломанной электронной карты. Согласно опросу, проведенному Национальным агентством финансовых исследований, в 2014 году 17 процентов владельцев карт сталкивались с мошенничеством (в 2013 году - 26 процентов). Для сравнения: в США этот показатель составляет 44 процента - просто у них больше банковских карт.

Новая статья 187 появилась в Уголовном кодексе РФ полгода назад. И теперь по ней появились первые судебные решения. Статья вводит новую ответственность - не только за изготовление и сбыт платежных карт, но и за подделку распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты. И, что важно, «за изготовление электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств». То есть пресловутых скиммеров. До сих пор подобные криминальные умельцы как-то избегали наказания - ну, мастерят какие-то приборчики, что-то там паяют... Полиция приходила к ним в том случае, если ловила буквально за руку на конкретном воровстве из банкомата. А так у преступников существовало разделение труда: те, кто поумнее, создавали «умные» приборы, те, кто половчее, - применяли их для извлечения дохода. Причем «мастера» всегда выходили сухими из воды - мол, я всего лишь изготовил некую конструкцию (никем не запрещенную), а кто и как ее использовал - не мое дело.

Теперь - не так. За такое «мастерство» можно угодить на принудительные работы до пяти лет или потерять свободу до шести лет. Ну и придется заплатить штраф до трехсот тысяч рублей. Но это, если действовал в одиночку. Но чаще на такие «дела» решаются в дружной компании. Поэтому, если докажут, что орудовала организованная группа, то изготовитель скиммера сядет уже до семи лет и заплатит миллион рублей. И, как считают эксперты МВД, это еще не предел - законодательство будет развиваться. Уже в этом году по 187 статье УК осужден 31 мошенник.