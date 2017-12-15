Руководитель тагильского ансамбля стала призером областного конкурса (ФОТО)

Руководитель тагильского фольклорного ансамбля «Василинка» Юлия Степура стала лауреатом педагогического конкурса Свердловской области в 2017 году. Педагог городского Дворца детского и юношеского творчества заняла 3-е место в номинации «Педагогический работник организации дополнительного образования».



Награждение свердловских учителей, лауреатов педагогического конкурса, состоялось 14 декабря 2017 года в резиденции губернатора области. Премии были вручены лучшим учителям школ, воспитателям детских садов, преподавателям дополнительного и профессионального образования, педагогам коррекционных учреждений.



Наставница юных тагильчан Юлия Степура отметила, что очень рада оказаться в числе лучших педагогов Свердловской области.

Хочется и дальше стараться на благо любимого коллектива, любимого Дворца и любимого города! - поделилась победительница.

Фото: ГДДЮТ