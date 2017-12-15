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Новости Нижнего Тагила

Руководитель тагильского ансамбля стала призером областного конкурса (ФОТО)

15 декабря 2017, 11:00Добавить новость
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Педагог ГДДЮТ получила губернаторскую премию в сфере дополнительного образования.

Руководитель тагильского фольклорного ансамбля «Василинка» Юлия Степура стала лауреатом педагогического конкурса Свердловской области в 2017 году. Педагог городского Дворца детского и юношеского творчества заняла 3-е место в номинации «Педагогический работник организации дополнительного образования».

Награждение свердловских учителей, лауреатов педагогического конкурса, состоялось 14 декабря 2017 года в резиденции губернатора области. Премии были вручены лучшим учителям школ, воспитателям детских садов, преподавателям дополнительного и профессионального образования,  педагогам коррекционных учреждений.

Наставница юных тагильчан Юлия Степура отметила, что очень рада оказаться в числе лучших педагогов Свердловской области. 

 

Хочется и дальше стараться на благо любимого коллектива, любимого Дворца и любимого города! - поделилась победительница.

 

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Фото: ГДДЮТ
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