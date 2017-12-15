Сергей Носов: Мы будем работать над организацией свободного волеизъявления тагильчан

Вопросы подготовки к проведению президентских выборов-2018 прокомментировал Сергей Носов 15 декабря. Мэр уточнил, что подготовка к выборам начнется уже с понедельника, 18 декабря 2017 года.





Мы работать будем не по организации выборов Владимира Владимировича Путина. Мы будем работать над организацией выборов президента Российской Федерации, над обеспечением свободного, комфортного волеизъявления всех жителей Нижнего Тагила.