Свердловская область вошла в список регионов, где вводится налог для самозанятых
Сегодня, 18:23ПолитикаФото: pixabay.com
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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах страны. В список попала также Свердловская область, пишет ТАСС.
Налог для самозанятых начнет действовать с 1 января 2020 года на территории Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого автономного округа, ХМАО, ЯНАО, Республики Башкортостан.
В настоящее время специальный налоговый режим для самозанятых граждан существует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предполагает, что россияне, работающие «на себя» без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от своего дохода, если работают с физическими лицами, и 6% — если с компаниями.
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