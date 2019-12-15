Свердловская область вошла в список регионов, где вводится налог для самозанятых

Налог для самозанятых начнет действовать с 1 января 2020 года на территории Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого автономного округа, ХМАО, ЯНАО, Республики Башкортостан.

В настоящее время специальный налоговый режим для самозанятых граждан существует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предполагает, что россияне, работающие «на себя» без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от своего дохода, если работают с физическими лицами, и 6% — если с компаниями.