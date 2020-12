Заместитель губернатора и министр финансов Галина Кулаченко официально заявила своему окружению об отставке.

О том, что она возможно отправится в отставку стало известно еще 8 декабря, пишет Ура.ру. По словам собеседника агентства, решение уже принято, однако губернатор еще должен принять отставку. Однако он не сомневается, что это произойдет. Когда министра отправится в отставку, ее обязанности временно будет исполнять первый замминистра Светлана Климчук, утверждают источники издания.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter