Багарякову снится Нижний Тагил
Автором идеи с вводом в Екатеринбург нижнетагильского танка мог быть вице-премьер областного правительства Алексей Багаряков. Такой версии придерживается ряд экспертов и политиков.
К примеру, депутат Законодательного собрания Свердловской областиАндрей Альшевских написал накануне в своем блоге следующее: «Не секрет,мартовские выборы в 2010 году у коммунистов курировал Алексей Багаряков,на тот момент депутат Госдумы. Еще в самом начале кампании он загорелсяидеей масштабного ролика. Леша мечтал оседлать танк и прокатитьсяверхом по Екатеринбургу. Вспомнил историю уже двухгодичной давности всвязи со всей истерией по митингу на привокзальной площадиЕкатеринбурга, куда рабочие УВЗ собираются как раз прикатить на танке. Уменя нет сомнений, откуда «ножки растут». От Алексея».
В пользуэтой версии говорит то, что к организации митинга причастен Народныйфронт, с которым связан Багаряков, а также то, что организаторамимитинга выступают менеджеры УВЗ — а Багаряков еще с осени прошлого годапытается заручиться поддержкой элиты Нижнего Тагила, чтобы выдвинутьсвою кандидатуру в мэры города. Он неоднократно приезжал в город и дажеучаствовал в заседаниях городской думы вместо градоначальницы ВалентиныИсаевой.
Напомним, ранее Багаряков уже был инициаторомнеоднозначных пиар-ходов, вызывавших недоумение и даже смех наблюдателей(например, тизерная реклама Народного фронта с тенями АлександраМишарина и Владимира Путина). Именно его называют одним из главныхвиновников провала «Единой России» на декабрьских выборах. Однако, судяпо всему, это не заставило его отказаться от мэрских амбиций.