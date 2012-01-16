Багарякову снится Нижний Тагил

К примеру, депутат Законодательного собрания Свердловской областиАндрей Альшевских написал накануне в своем блоге следующее: «Не секрет,мартовские выборы в 2010 году у коммунистов курировал Алексей Багаряков,на тот момент депутат Госдумы. Еще в самом начале кампании он загорелсяидеей масштабного ролика. Леша мечтал оседлать танк и прокатитьсяверхом по Екатеринбургу. Вспомнил историю уже двухгодичной давности всвязи со всей истерией по митингу на привокзальной площадиЕкатеринбурга, куда рабочие УВЗ собираются как раз прикатить на танке. Уменя нет сомнений, откуда «ножки растут». От Алексея».

В пользуэтой версии говорит то, что к организации митинга причастен Народныйфронт, с которым связан Багаряков, а также то, что организаторамимитинга выступают менеджеры УВЗ — а Багаряков еще с осени прошлого годапытается заручиться поддержкой элиты Нижнего Тагила, чтобы выдвинутьсвою кандидатуру в мэры города. Он неоднократно приезжал в город и дажеучаствовал в заседаниях городской думы вместо градоначальницы ВалентиныИсаевой.