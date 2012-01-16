Кандидаты в нижнетагильскую Думу от «Справедливой России», возможно, станут известны сегодня

До 18 января идёт процесс выдвижения кандидатов. Сейчас в распоряжении городской избирательной комиссии находятся документы 22 самовыдвиженцев. 7 из них уже зарегистрированы в качестве кандидатов. Отказано в регистрации было только одному человеку. Это 24-летняя безработная Ольга Павлова.

Она собиралась баллотироваться по избирательному округу №2, но не собрала необходимое для регистрации количество подписей избирателей. Впрочем, тагильчанка вновь подала документы в избирком, в надежде всё же стать кандидатом в депутаты. И по-прежнему не предоставили списки кандидатов парламентские партии.

Несмотря на то, что партийные конференции уже прошли у Единой России, коммунистов и справедливороссов. Партконференция ЛДПР завершается сегодня. В аппарате горизбиркома отметили, что представители «Справедливой России» собираются предоставить списки кандидатов сегодня до 18 часов.