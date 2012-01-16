Нижний Тагил создал свой штаб Путина
16 января 2012, 13:47ПолитикаОльга
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В Нижнем Тагиле появился свой штаб Путина. Первое заседание уже завтра вечером.
Комупришла в голову идея создавать местные штабы в поддержку ВладимираПутина, теперь уже и неизвестно. В нижнетагильском штабе заседать будут11 человек. По имеющейся информации, на должность председателя штабарекомендована кандидатура председателя горкома профсоюза работниковобразования Людмилы Кузнецовой, хотя ее никто и не выбирал, если несчитать рекомендацию мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой. Но получитькомментарий градоначальницы не удалось – с сегодняшнего дня она набольничном.
Среди городских штабистов и начальник цеха УВЗ ИгорьХолманских, который имеет все шансы оспорить кандидатуру начштаба в своюпользу.
© Владимир Инжеватов
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