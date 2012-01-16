Прохоров назвал Зюганова, Миронова и Жириновского «кремлевской агентурой с двадцатилетним стажем»

«Пытаются примазаться к протестному движению. Сегодня эти многократно проверенные делом «оппозиционеры» решили попробовать оседлать общественное недовольство и конвертировать его в свои бонусы», – пишет миллиардер в статье, опубликованной в «РБК daily».

Во-первых, людям, которые вышли на Болотную и на Сахарова, точно не нужны вожди. Никакие. Людьми двигало чувство собственного достоинства, а не чьи-то призывные лозунги. Это все понимают. Движение никому не принадлежит. Ни организаторам митингов, ни тем более этой троице. И не должно принадлежать заявляет кандидат в президенты.

«Как вам такая оппозиция? – продолжает Прохоров. – Кстати, это все тот же оппозиционер Миронов, что в 2007 году настаивал на третьем сроке Путина и предлагал срочно внести для этого поправку в Конституцию. А вот еще пример: в заксобрании Карелии «ЕдРо» получило 30% мандатов, остальные у Зюганова – Миронова –Жириновского. И, о чудо, спикером и его двумя первыми замами избираются представители «ЕдРа», – критикует своих соперников на президентских выборах Прохоров.