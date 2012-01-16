Прохоров назвал Зюганова, Миронова и Жириновского «кремлевской агентурой с двадцатилетним стажем»
Миллиардер Михаил Прохоров, который участвует в президентских выборах, раскритиковал лидеров парламентских партий за попытки «примазаться» к протестному движению, возникшему после выборов в Госдуму, и назвал лидеров ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ «кремлевской агентурой с двадцатилетним стажем».
«Пытаются примазаться к протестному движению. Сегодня эти многократно проверенные делом «оппозиционеры» решили попробовать оседлать общественное недовольство и конвертировать его в свои бонусы», – пишет миллиардер в статье, опубликованной в «РБК daily».
Во-первых, людям, которые вышли на Болотную и на Сахарова, точно не нужны вожди. Никакие. Людьми двигало чувство собственного достоинства, а не чьи-то призывные лозунги. Это все понимают. Движение никому не принадлежит. Ни организаторам митингов, ни тем более этой троице. И не должно принадлежать заявляет кандидат в президенты.
«Как вам такая оппозиция? – продолжает Прохоров. – Кстати, это все тот же оппозиционер Миронов, что в 2007 году настаивал на третьем сроке Путина и предлагал срочно внести для этого поправку в Конституцию. А вот еще пример: в заксобрании Карелии «ЕдРо» получило 30% мандатов, остальные у Зюганова – Миронова –Жириновского. И, о чудо, спикером и его двумя первыми замами избираются представители «ЕдРа», – критикует своих соперников на президентских выборах Прохоров.
Они обманывали своих избирателей. Они в роли записной оппозиции получали голоса против власти и затем продавали и перепродавали наши голоса той же власти. Не было ни одного голоса, полученного ими от избирателей, который они бы не продали. Они состарились за этим занятием. У них уже руки дрожат. А они все пакуют бюллетени – продавать. Знаете, как на Украине называют перекупленных депутатов от оппозиции? «Тушки» и «кнопкодавы». Нужна нам такая оппозиция? Да ни разу не нужна подытоживает он.