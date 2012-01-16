Тагильские единороссы определились с кандидатами в депутаты городской думы
Решение об этом принято в четверг 12-го января на заседании местного политсовета. Правда, в партсписке стало одним кандидатом меньше.
Местное отделение партии планировало выдвинуть 13 кандидатов в городскуюдуму Нижнего Тагила по одномандатным округам и еще 15 по единомуизбирательному округу.
Как уже сообщалось, декабрьское заседаниенижнетагильского политсовета закончилось скандалом: председателькоординационного совета сторонников «ЕР», потенциальный кандидат вдепутаты гордумы Станислав Бойко неожиданно для всех отказалсябаллотироваться по партсписку, раскритиковал мэра Валентину Исаеву завмешательство в дела партийные и даже заявил о своем выходе из партии.Тем не менее в четверг политсовет вновь проголосовал за его кандидатуру.Сам Бойко, гендиректор ООО «Тагилхлеб», на заседании политсовета большене ораторствовал, но и в местный исполком «ЕР» его заявление о выходеиз партии не поступило. «Стас нам нужен, он - один из спонсоров нашейорганизации», - кулуарно прокомментировали нашему корреспондентуситуацию местные партийцы. По другой версии, Бойко близок к «клануБаринов-Шептий-Бабенко», а его предыдущее эмоциональное выступлениеможно расценивать как пиар-ход.
За пять минут до начала тайногоголосования за выдвинутых кандидатов публичное заявление об отказебаллотироваться сделала действующий депутат гордумы Виктория Гусева. Поее словам, она не заслуживает «почетного» места №13 в партсписке.Присутствующие в зале члены партии, включая прибывшую в Нижний Тагил срабочим визитом Елену Чечунову, на демарш соратницы не обратили особоговнимания.
Стоит отметить, что проходными можно пока считать толькопервые 4-5 мест в списке, если судить по результатам голосования надекабрьских выборах за «ЕР».
В итоге команду кандидатов-единороссоввозглавляет секретарь тагильской партячейки Александр Маслов, далее идутего заместители в политсовете Алексей Пырин (НТМК) и Сергей Саранчук(УВЗ), а замыкает партсписок начальник цеха УВЗ Игорь Холманских.
© Владимир Инжеватов