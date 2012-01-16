Тагильские единороссы определились с кандидатами в депутаты городской думы

Как уже сообщалось, декабрьское заседаниенижнетагильского политсовета закончилось скандалом: председателькоординационного совета сторонников «ЕР», потенциальный кандидат вдепутаты гордумы Станислав Бойко неожиданно для всех отказалсябаллотироваться по партсписку, раскритиковал мэра Валентину Исаеву завмешательство в дела партийные и даже заявил о своем выходе из партии.Тем не менее в четверг политсовет вновь проголосовал за его кандидатуру.Сам Бойко, гендиректор ООО «Тагилхлеб», на заседании политсовета большене ораторствовал, но и в местный исполком «ЕР» его заявление о выходеиз партии не поступило. «Стас нам нужен, он - один из спонсоров нашейорганизации», - кулуарно прокомментировали нашему корреспондентуситуацию местные партийцы. По другой версии, Бойко близок к «клануБаринов-Шептий-Бабенко», а его предыдущее эмоциональное выступлениеможно расценивать как пиар-ход.