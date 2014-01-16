Владимир Путин может приехать в Нижний Тагил после Олимпиады

Эту информацию озвучило издание URA.ru со ссылкой на источники из двух конкурирующих административных структур. Официального подтверждения информации нет. Напомним, на выставку вооружения все также ждали приезд Владимира Владимировича, однако, он пересмотрел свои планы. Не исключено, что в этот раз Тагил также останется без президента.