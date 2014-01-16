Владимир Путин может приехать в Нижний Тагил после Олимпиады
16 января 2014, 09:15Политика
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Возможный визит Президента страны намечен на середину марта, когда на горе Долгая пройдет межконтинентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина, совмещенный с Кубком свердловского губернатора по этому же виду спорта.
Эту информацию озвучило издание URA.ru со ссылкой на источники из двух конкурирующих административных структур. Официального подтверждения информации нет. Напомним, на выставку вооружения все также ждали приезд Владимира Владимировича, однако, он пересмотрел свои планы. Не исключено, что в этот раз Тагил также останется без президента.
Добавим, к соревнованиям на Долгой как раз завершится зимняя Олимпиада в Сочи.
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