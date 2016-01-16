В Думу вносят законопроект, запрещающий траты чиновников на самопиар

Законопроект, согласно которому региональным чиновникам будет грозить уголовная ответственность сроком до 5 лет за траты бюджетных средств на самопиар в СМИ, готов к внесению в Госдуму. До конца недели депутаты направят его на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Об этом «Известиям» рассказали два автора законопроекта — депутаты ГД Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Александр Бурков («Справедливая Россия»).

Отметим, что сам законопроект был подготовлен группой депутатов от всех партий еще летом этого года (помимо Дегтярева и Буркова, авторами выступили Александр Ющенко из КПРФ и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева из «Единой России»). Сначала депутаты ждали положительного отзыва от правительства (он был получен в октябре), сейчас решили, что время для его внесения пришло. Как отметил в разговоре с «Известиями» Бурков, на фоне ухудшения экономической ситуации вопрос о контроле трат из бюджета становится крайне актуальным.

Изменения предполагается внести в Уголовный кодекс (УК) РФ и ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (текст законопроекта в распоряжении редакции).

Уголовный кодекс РФ предполагается дополнить новой статьей «Незаконное расходование бюджетных и внебюджетных средств на информирование о деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации». Таким образом, чиновники «не вправе осуществлять прямо или косвенно расходы на информирование о деятельности органов государственной власти субъекта РФ, за исключением случаев, связанных с оказанием госуслуг, и случаев, прямо установленных федеральными законами».

В соответствии с нововведением в УК РФ, за «расходование бюджетных и внебюджетных средств на цели, нарушающие порядок информирования о деятельности органов государственной власти субъекта РФ, совершенное в крупном размере» предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 2 лет с лишением возможности заниматься определенной деятельностью или лишение свободы на срок до 2 лет. Речь идет о тратах в размере от 1,5 млн рублей до 7,5 млн рублей.

Чиновники, которые потратили на освещение своей деятельности свыше 7,5 млн рублей, будут оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей, приговорены к принудительным работам на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Отметим, что в заключении правительства указывалось, что законопроект нуждается в доработке. Юристы правительства в том числе отмечали необходимость проработать механизм, который поможет определить, что нужно расценивать как самопиар властей, а что — как объективное освещение их деятельности. В противном случае будут нарушены права граждан на получение информации, а к незаслуженной ответственности могут быть привлечены чиновники.

Однако депутаты не стали дорабатывать законопроект и внесут его в первоначальном виде. Как пояснили «Известиям» сами авторы, сейчас для них важна именно сама идея законопроекта — наказывать чиновников за самопиар, а детали и дополнения будут подготовлены ко второму чтению. Так, по словам депутата Буркова, идеи будут прорабатываться во время нахождения законопроекта на рассмотрении комитетов.

Местные СМИ не должны прославлять губернаторов. Одно дело, когда в СМИ рассказывается о достижениях региона или реализации той или иной программы, а другое дело, когда губернаторы рассказывает о себе любимом, акцентируя внимание на том, что то или иное достижение — исключительно заслуга руководства субъекта поясняет Бурков.