Губернатор Свердловской области подтвердил намерения Шипулина пойти в Госдуму
Сегодня, 19:36ПолитикаФото: ТАСС
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Евгений Куйвашев сказал, что биатлонист Антон Шипулин сам примет решение о выдвижении в Госдуму. Губернатор Свердловской области готов оказать ему поддержку.
Куйвашев сказал, что с биатлонистом обсуждался вопрос о желании чемпиона выдвигаться в Госдуму. Губернатор отметил, что Шипулин должен сам принять решение.
Также на пресс-конференции, которая состоялась 16 января, Куйвашев сказал, что окажет поддержку олимпийскому чемпиону, информирует ТАСС.
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