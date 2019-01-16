Куйвашев поддержал повышение зарплат Александру Высокинскому и мэрии Екатеринбурга

Безусловно, на каком-то этапе можно будет привлечь специалистов, но людям нужно кормить семьи, а за 15-20 тысяч рублей на очень ответственной должности, где подпись может стоить более 100 миллионов рублей, вряд ли кто-то пойдёт работать. Точнее пойдут, но вы сами знаете для чего. Во избежание этого всё и было затеяно, пояснил Куйвашев.