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Куйвашев поддержал повышение зарплат Александру Высокинскому и мэрии Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Куйвашев поддержал повышение зарплат Александру Высокинскому и мэрии Екатеринбурга

Сегодня, 15:16ПолитикаФото: «Областная Газета»
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