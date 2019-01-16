Юрий Биктуганов займёт пост министра образования Свердловской области

Должность главы нового ведомства будет предложена Биктуганову по решению Евгения Куйвашева. Об этом губернатор заявил во время пресс-конференции, прошедшей 16 января.

Напомним, что бывшую главу департамента молодёжной политики Ольгу Глацких освободили от занимаемой должности после высказываний, вызвавших широкий общественный резонанс. После этого губернатор Свердловской области решил объединить министерство общего и профессионального образования с департаментом.