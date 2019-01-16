Юрий Биктуганов займёт пост министра образования Свердловской области
К министерству общего и профессионального образования Свердловской области в соответствии с решение властей будет присоединён департамент молодёжной политики. Возглавит новое ведомство Юрий Биктуганов.
Должность главы нового ведомства будет предложена Биктуганову по решению Евгения Куйвашева. Об этом губернатор заявил во время пресс-конференции, прошедшей 16 января.
Напомним, что бывшую главу департамента молодёжной политики Ольгу Глацких освободили от занимаемой должности после высказываний, вызвавших широкий общественный резонанс. После этого губернатор Свердловской области решил объединить министерство общего и профессионального образования с департаментом.
Выдвинутый на пост руководителя нового ведомства Биктуганов считается одним из самых устойчивых министров региона. В областном правительстве он находится с 2011 года, и все переназначения проходил без особенных сложностей, сообщает URA.ru.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости