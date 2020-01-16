Алексей Кудрин дал прогноз об обновлении российского правительства

Кудрин пояснил, что не ожидает существенного обновления в составе правительства.

Это правительство достаточно молодое, и за исключением, может быть, нескольких случаев, я предполагаю, оно сохранится, сказал глава Счетной палаты.

Касаемо своей должности, Кудрин отметил, что занимает пост в течение полутора лет и нужно еще поработать в Счетной палате. Он подчеркнул, что не считает себя оторванным от решения острых проблем.

Вы видели моё выступление на Совете по стратегическому развитию. И те предложения, которые мы сформулировали, вошли в перечень поручений президента, сказал Кудрин.

Кудрин сказал, что Михаил Мишустин выполнил все задачи, которые на него возлагались на посту главы ФНС.