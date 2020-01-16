Госдума РФ одобрила назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра
Сегодня, 18:56ПолитикаФото: www.kremlin.ru
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Сегодня, 16 января, депутаты Государственной думы РФ одобрили назначение Михаила Мишустина премьер-министром, сообщает АиФ.
Мишустина поддержали 383 депутата, 41 — воздержались, против не проголосовал никто.
Напомним, накануне правительство РФ в полном составе ушло в отставку после послания Владимира Путина Федеральному собранию. В качестве нового премьер-министра на место Дмитрия Медведева президент предложил Госдуме главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
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