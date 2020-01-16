Сергей Лавров высказался о возможной должности в новом правительстве РФ
Сегодня, 19:52ПолитикаФото: kremlin.ru
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о возможной должности в правительстве РФ, пишет РИА «Новости».
Лавров пояснил, что на протяжении всей жизни он не просто занимал определенные должности.
Я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас, сказал он.
Сегодня Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министром Михаила Мишустина. 15 января правительство РФ ушло в отставку после послания президента Федеральному собранию. В ближайшие дни будет сформирован новый кабинет министров.
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