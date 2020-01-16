В Госдуме представили кандидата на должность премьер-министра Михаила Мишустина
Сегодня, 12:07ПолитикаФото: Официальный сайт Кремля
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Сегодня депутатам представили кандидата на должность главы правительства России Михаила Мишустина.
Первой прошла встреча с представителями «Единой России», Мишустину 16 января предстоит встретиться с представителями других фракций. Встречи проходят в закрытом режиме. Сегодня Госдума должна рассмотреть кандидатуру.
Предложение кандидатуры Мишустина стало для всех неожиданностью. Я вчера видел его на послании президента, и он не был похож на человека, который вскоре станет премьер-министром,сказал TagilCity.ru депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.
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Напомним, 15 января после послания Владимира Путина Федеральному собранию правительство России подало в отставку.
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