Леонид Волков станет хэдлайнером круглого стола в Нижнем Тагиле
17 февраля в 18.30 в городском Дворце молодежи (ул. Пархоменко, 37) состоится достаточно редкое для нашего города мероприятие. «Клуб интеллектуальных игр «НИКА» проводит круглый стол в формате открытого обсуждения предстоящих выборов Президента России и семинар-тренинг общественных наблюдателей.
Накануне выборов назрела необходимость дискуссии (в том числе на местномуровне), общественного контроля власти, участии общественных организацийв обсуждении политических реалий, считают организаторы.
Они подчеркивают, что на данном мероприятии агитации за какого-либо кандидата или политическую силу не будет.
На круглыйстол приглашены известные политические и общественные деятели НижнегоТагила и Екатеринбурга. «Хэдлайнером» и ведущим тренинг-семинараобщественных наблюдателей и членов УИК станет Леонид Волков, депутатЕкатеринбургской городской Думы. В качестве экспертов приглашеныи подтвердили свое участие политолог Сергей Мошкин и кандидатполитических наук Алексей Скорняков.
На сайте клуба доступнавозможность задать вопросыдо момента начала круглого стола всем участникам, приглашенным гостями экспертам.
Вход свободный.
© Иннокентий Андреев